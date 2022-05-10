МЧС ликвидировало все крупные пожары под Красноярском

Спасателям удалось потушить последние серьезные возгорания в населенных пунктах Красноярского края. Об этом во вторник, 10 мая, заявили представители регионального управления МЧС России.

«За минувшую ночь последние крупные пожары, в г. Уяре и п. Лакино Большемуртинского района, полностью ликвидированы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что к работе привлекли порядка 120 человек и 26 единиц техники. В общей сложности с пожарами в регионе боролись свыше двух тысяч человек и более 540 единиц техники.

Ранее, 8 мая, губернатор региона Александр Усс заявил, что в результате возгораний пострадали более 1200 человек, 19 из них получили травмы.

Крупные пожары были зарегистрированы почти в 20 населенных пунктах Красноярского края накануне днем. Борьбу с огнем осложняли погодные условия и порывы ветра свыше 25 м/с. К вечеру субботы пожарная обстановка в регионе стабилизировалась, все пожары были локализованы.

Причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра, отмечали власти региона.

В тот же день губернатор и глава МЧС Александр Чуприян доложили об обстановке президенту РФ Владимиру Путину. Российский лидер поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, тем, кто лишился жилья.

В ходе пожаров пострадали 60 населенных пунктов и два садоводческих товарищества в 29 районах. Огонь уничтожил 827 строений, в числе которых 518 жилых домов, а также фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. По последним данным, погибли в результате возгораний семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.