Британский телеканал Sky News резко завершил интервью с зампостпреда России при ООН Дмитрием Полянским когда тот обратил внимание на публикацию президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях фото с изображением националиста из «Правого сектора» (запрещенная в России организация) с нацистской эмблемой дивизии «Мертвая голова». Об этом 9 мая рассказал российский дипломат.

По его словам, про фотографию зашла речь после того, как ведущий телеканала упомянул слова министра обороны Великобритании о том, что марширующие сегодня по Красной площади якобы из-за действий России на украинской территории позорят память тех, кто победил фашизм.

«Не смущает ли британского министра обороны, что он после всего этого поддерживает и снабжает оружием власть, открыто демонстрирующую такие эмблемы. И что вы думаете ответил мне ведущий? Он быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло, и что Sky News не может подтвердить правильность этой информации», — написал Полянский в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что спустя время пост был отредактирован, а фотография военнослужащего с нацистской символикой удалена. При этом пользователи соцсети успели сохранить изображение.

Ранее в этот день Зеленский опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) серию снимков, приуроченных ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото был запечатлен украинский военный с эмблемой «Мертвая голова».

Как отметил, в свою очередь, первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, публикации в соцсетях Зеленского и обеление нацизма на Украине связаны. Он добавил, что Европа закрывает глаза на бесчинства, происходящие на украинской территории.

31 марта МИД РФ обвинило западные СМИ в том, что они закрывают глава на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. Причем, по мнению российского внешнеполитического ведомства, это началось еще в 2014 году, с тех пор неонацисты «чувствуют себя полноценными хозяевами на Украине».