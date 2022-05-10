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В ЛНР не исключили взятие военными под контроль близлежащих территорий

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник не исключил, что военные могут контролировать близлежащие к республике территории для обеспечения национальной безопасности. Об этом он рассказал 9 мая в интервью «РИА Новости».

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«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской Народной Республики», — сказал Мирошник.

Однако, по его словам, в первую очередь необходимо освободить территории, которые относятся к ЛНР согласно конституции.

Кроме того, Мирошник сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры о признании ЛНР с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран. По словам посла, необходимо «вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу», чтобы добиться результатов в этом вопросе.

Ранее, 7 мая, сообщалось, что народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре города здание администрации города Попасная.

21 апреля стало известно о взятии под полный контроль населенного пункта Кременная, превращенного украинскими националистами в укрепрайон.

Неделей ранее город Рубежное перешел под контроль российских войск, при въезде в населенный пункт поднят флаг РФ. Как отметил советник главы ЛНР Родион Мирошник, город практически зачищен, ведется операция по дозачистке окраин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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