Лидер КНДР выразил солидарность с Россией в поздравлении с Днем Победы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил «твердую солидарность» КНДР с Россией в послании, направленном российскому президенту Владимиру Путину в связи с празднованием Дня Победы. Об этом пишет 10 мая «Ренхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Ким Чен Ын поздравил Путина с 77-летием победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, уточняет агентство.

Лидер КНДР отметил солидарность Северной Кореи с «российским народом, который искореняет политическую и военную угрозы и шантаж со стороны враждебных сил и защищает достоинство, мир и безопасность страны».

В понедельник министр обороны России, генерал армии Cергей Шойгу обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравлением в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, солдаты и офицеры российской армии, выполняя воинский долг, и сегодня находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, защищая национальные интересы России в ходе спецоперации в Донбассе и на Украине.

Накануне президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик и народам Грузии и Украины.

В тот же день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ не допустит возрождения нацизма и попыток глумления над наследием воинов-победителей. Он подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны нашими предками двигало великое чувство, силу которого ни один захватчик не мог просчитать, — беззаветная любовь к Отечеству, своим родным и близким.