Прямой эфир
Мир
Юн Сок Ёль вступил в должность президента Южной Кореи
Общество
МЧС ликвидировало все крупные пожары под Красноярском
Культура
Портрет Монро работы Уорхола продали на аукционе Christie's за $195 млн
Мир
Лидер КНДР выразил солидарность с Россией в поздравлении с Днем Победы
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у Новой Зеландии
Мир
В МИД РФ опровергли наличие планов по закрытию посольств стран ЕС
Спорт
Малкин стал лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ
Армия
Военным ЮВО вручили госнаграды за мужество в ходе спецоперации
Армия
Российские саперы разминировали поселок Каменка в Харьковской области
Экономика
Курс биткоина опустился ниже $30 тыс. впервые с июля 2021
Мир
Япония ввела санкции против еще 71 компании и 140 граждан из РФ и ЛНР

Масштабные мероприятия прошли в День Победы в Волгограде

0
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабные мероприятия прошли в День Победы в Волгограде. Яркие моменты праздника состоялись на Мамаевом кургане, передает телеканал «Известия». На «Свет Великой Победы» пришли тысячи жителей и гостей города. Видеоинсталляция стала уже визитной карточкой Волгограда. В этом году световое шоу показывали несколько дней.

Посмотреть салют на набережную Волги пришли 100 тыс. человек. Грохот взлетающих в небо огней был слышен за десятки километров. Зрители наблюдали салют также в Центральном парке. Со склонов было запущено более 50 залпов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022