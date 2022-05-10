Масштабные мероприятия прошли в День Победы в Волгограде. Яркие моменты праздника состоялись на Мамаевом кургане, передает телеканал «Известия». На «Свет Великой Победы» пришли тысячи жителей и гостей города. Видеоинсталляция стала уже визитной карточкой Волгограда. В этом году световое шоу показывали несколько дней.

Посмотреть салют на набережную Волги пришли 100 тыс. человек. Грохот взлетающих в небо огней был слышен за десятки километров. Зрители наблюдали салют также в Центральном парке. Со склонов было запущено более 50 залпов.

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