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Полянский сообщил о планах Киева напасть на Россию

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В ходе специальной операции по защите Донбасса российские военнослужащие обнаружили документальные свидетельства подготовки нападения на РФ со стороны Украины. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала Sky News.

Спецоперация в Донбассе 9 мая. Текстовая трансляция
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«НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись. Документы… со всей ясностью указывают на то, что были конкретные планы нанесения удара по России с территории Украины, были также конкретные планы нанести удар по Донбассу», — сообщил он.

Кроме того, дипломат сослался на документы генеральского состава Украины, которые, по его словам, подтверждают намерения Киева развязать конфликт.

В марте секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что Украина готовила вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Подтверждающие документы были получены во время российской спецоперации.

Об этом же ранее говорил и глава ДНР Денис Пушилин. По данным разведки ДНР и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта. Материалы, свидетельствующие о планах Киева, были обнаружены в штабе боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) в селе Бердянское на юге ДНР, освобожденном силами республики. По словам Пушилина, тогда был обнаружен ноутбук с разведданными с маркировкой НАТО.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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