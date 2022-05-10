Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом во вторник, 10 мая, заявили в Геологической службе США.

По данным специалистов, катаклизм произошел в 01:36 по местному времени (04:36 мск).

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 649 км к северо-востоку от города Тауранга, в котором проживают около 110 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступала.

Ранее, 26 апреля, у восточного побережья Тайваня было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7. Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь, Тайдун и Чжанхуа. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

19 апреля, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Филиппин. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 35 км к востоку от города Манай и в 128 км к западу от крупного порта острова Минданао — города Давао.