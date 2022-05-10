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Байден назвал «очень расчетливыми» действия Путина

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент США Джо Байден на встрече с представителями Демократической партии заявил, что в настоящее время у России якобы нет выхода из украинского кризиса. Его слова 9 мая приводит Reuters.

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«В настоящий момент нет выхода [из кризиса на Украине]. И я пытаюсь понять, что нам с этим делать», — отметил он.

При этом американский лидер назвал российского президента Владимира Путина «расчетливым человеком». По словам Байдена, Путин якобы «ошибочно полагал, что спецоперация по защите населения Донбасса разрушит НАТО и Европейский Союз».

Также президент Соединенных Штатов отметил поддержку украинской стороне со стороны европейских государств.

Ранее в понедельник Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине. Штатам придется приостановить помощь Украине через 10 дней, если законопроект не будет одобрен, подчеркнул он.

В то же время лидер США подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

Кроме того, 9 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Штаты готовы рассмотреть возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины.

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, Запад уже «поделил Украину на части». Он отметил, что западным странам следует перестать развивать нацизм на Украине, так как в будущем им же самим и придется с ним бороться.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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