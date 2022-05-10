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Число погибших при взрыве в отеле Гаваны достигло 40 человек

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Irene Perez
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Число погибших в результате взрыва в отеле в Гаване увеличилось до 40. Это следует из заявления министерства здравоохранения Кубы, опубликованного на сайте ведомства в понедельник, 9 мая.

Согласно последним данным, пострадали 94 человека, из них 40 скончались, 18 находятся под наблюдением врачей. 36 пациентов были выписаны. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о 37 жертвах трагедии.

В настоящее время, как рассказал губернатор Гаваны Рейнальдо Гарсия Сапата, все больницы провинции мобилизованы, несколько медицинских учреждений приняли уже тысячи людей, желающих сдать кровь.

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga напротив гаванского Капитолия. По словам очевидцев, разрушены как минимум два этажа здания. Данных о пострадавших среди россиян при взрыве в Гаване не поступало.

Президент республики Мигель Диас-Канель исключил версию теракта. Причиной взрыва, предположительно, могла стать утечка газа при наладке оборудования.

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