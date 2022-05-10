Курс биткоина опустился ниже $30 тыс. впервые с июля 2021

Стоимость биткоина составила менее $30 тыс. впервые с 21 июля 2021 года. Об этом 10 мая свидетельствуют данные на бирже Binance.

До отметки $29 972 цена криптовалюты упала в ночь на вторник, в стоимости к 03:13 мск биткоин потерял около 12%.

Тем временем, по информации портала CoinMarketCap, биткоин упал в цене более чем на 10%, до уровня $30 187.

6 апреля зампредседатель Центрального Банка Ксения Юдаева рассказала, что легализация оборота криптовалют приведет к тому, что россияне станут активно вкладываться в высокоспекулятивный инструмент — финансовую пирамиду.

При этом в ЦБ РФ отметили «Известиям», что легализация криптовалют приведет к расширению теневой экономики, в результате этого потери налоговых поступлений могут оказаться больше, чем дополнительный доход от налогообложения майнинга и операций с цифровыми активами.

1 апреля сообщалось, что биткоин за сутки потерял более 4%, но еще торговался выше $45 тыс. Объяснялось это тем, что инвесторы отказываются от рисковых активов, включая криптовалюты и акции.