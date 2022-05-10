Прямой эфир
Мир
Япония ввела санкции против еще 71 компании и 140 граждан из РФ и ЛНР
Мир
Байден продлил режим санкций против Сирии еще на один год
Мир
Антонов обвинил Запад в игнорировании требований РФ по безопасности
Мир
США активизировали расследование в отношении «Лаборатории Касперского»
Мир
Молдавия через ООН призвала к выводу военных РФ из Приднестровья
Экономика
США могут отменить пошлины на ряд товаров из Китая
Мир
Байден призвал конгресс США одобрить выделение $33 млрд помощи Киеву
Мир
Два министра правительства Австрии ушли в отставку
Мир
Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
Общество
В Москве состоялся салют в честь Дня Победы
Мир
США допустили увеличение числа своих инструкторов на Украине

Экс-полузащитник «Аякса» Лукоки умер в возрасте 29 лет

0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-полузащитник «Аякса» и сборной Конго футболист Джоди Лукоки скончался в возрасте 29 лет, сообщается 9 мая на сайте нидерландского клуба.

«Аякс» был шокирован в понедельник сообщением о смерти Джоди Лукоки», — говорится в сообщении.

Причина смерти, при этом, не уточняется.

Лукоки родился в Конго в 1992 году. Из-за войны на родине он с семьей переехал в Нидерланды. В возрасте 10 лет стал играть за детскую команду ВВА/Спартан из Амстердама, затем — за «Янг Бойз», после в 2010 году попал в основной состав амстердамского «Аякса». В составе клуба из Амстердама он три раза выиграл чемпионат Нидерландов.

В августе 2013 года Лукоки играл один сезон за клуб «Камбюр». В 2014 году подписал контракт на три года с ПЕК Зволле. А уже через год после этого он перешел в болгарский «Лудогорец». Играя за этот клуб, футболист выиграл два Суперкубка Болгарии.

В 2020 году Лукоки стал играть за турецкий «Ени Малатьяспор», а через год подписал контракт с «Твенте».

В составе сборной ДР Конго он дебютировал в 2015 году в матче против Ирака.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022