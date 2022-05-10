Экс-полузащитник «Аякса» Лукоки умер в возрасте 29 лет

Экс-полузащитник «Аякса» и сборной Конго футболист Джоди Лукоки скончался в возрасте 29 лет, сообщается 9 мая на сайте нидерландского клуба.

«Аякс» был шокирован в понедельник сообщением о смерти Джоди Лукоки», — говорится в сообщении.

Причина смерти, при этом, не уточняется.

Лукоки родился в Конго в 1992 году. Из-за войны на родине он с семьей переехал в Нидерланды. В возрасте 10 лет стал играть за детскую команду ВВА/Спартан из Амстердама, затем — за «Янг Бойз», после в 2010 году попал в основной состав амстердамского «Аякса». В составе клуба из Амстердама он три раза выиграл чемпионат Нидерландов.

В августе 2013 года Лукоки играл один сезон за клуб «Камбюр». В 2014 году подписал контракт на три года с ПЕК Зволле. А уже через год после этого он перешел в болгарский «Лудогорец». Играя за этот клуб, футболист выиграл два Суперкубка Болгарии.

В 2020 году Лукоки стал играть за турецкий «Ени Малатьяспор», а через год подписал контракт с «Твенте».

В составе сборной ДР Конго он дебютировал в 2015 году в матче против Ирака.