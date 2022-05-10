Экс-госсекретарь допустил действия США по смене авторитарных режимов

Экс-госсекретарь (1973-1977) и бывший советник американского президента по национальной безопасности (1969-1675) Генри Киссинджер в интервью Financial Times заявил, что различные обстоятельства, в том числе угроза применения ядерного оружия, могут принудить руководство США к действиям по смене режимов в агрессивных авторитарных странах.

Он уточнил, что с учетом развития технологий и разрушительной силы существующего сейчас оружия, стремление к смене режима может быть навязано враждебностью других стран.

При этом, по словам Киссинджера, Вашингтону следует избегать обострений, которые могут к этому привести.

«Мы должны понимать, что существуют различия в идеологии и интерпретации [фактов между авторитарными режимами и демократиями]. Нам следует использовать это понимание, оценивая важность возникающих проблем, а не делать это главным предметом конфронтации, если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики», — сказал бывший глава американской дипломатии.

Киссинджер также выразил беспокойство все нарастающей мощью новых видов оружия, создаваемого как авторитарными, так и демократическими странами. Его применение, по мнению бывшего политика, может привести к «катастрофе ранее непредставимого масштаба».

По словам Киссинджера, международное сообщество избегает обсуждения действий после применения такого оружия. Однако до сих пор игнорировавшаяся тема неизбежно станет одним из предметов новой дипломатической и военной повестки, заявил бывший советник президента США по нацбезопасности.

Кроме того, он заявил, что что Запад не может проигнорировать применение ядерного оружия, если оно произойдет.

6 мая заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Накануне, 5 мая, российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. Россия, по словам Антонова, никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерного противостояния. Именно Москва в последние годы настойчиво предлагала американским коллегам подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

30 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».