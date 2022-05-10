Военнослужащие ЦВО поздравили ветерана в ЛНР с Днем Победы

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана из населенного пункта в Луганской Народной Республике (ЛНР) с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как это было, показал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Военные подарили ветерану цветы и исполнили фронтовые песни.

Для Серафимы Артемовны праздник двойной: 9 мая — ее день рождения. Женщина призналась, что такого подарка, как преподнесли российские военные, у нее не было.

Едва сдерживая слезы, она поделилась своими переживаниями относительно неуважительного отношения к святыням на Украине, а также борьбы со всем советским.

9 мая в честь празднования Дня Победы министр обороны России генерал армии Cергей Шойгу обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравлением. Он отметил, что солдаты и офицеры российской армии, выполняя воинский долг, и сегодня находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, защищая национальные интересы России в ходе спецоперации в Донбассе и на Украине.

Кроме того, в этот день, Минобороны России запустило на сайте мультимедийный раздел «Во власти преступного беспамятства», посвященный подвигам многонациональной Красной армии. Исторические документы раскрывают данные о преступлениях, которые вершил киевский режим против исторической памяти братских народов, уничтожая и оскверняя мемориалы и памятники на Украине, а также свидетельствуют о самоотверженности многонациональной Красной армии в боях против фашизма, в рядах которой было немало украинцев, героически жертвовавших собой ради единой для всех Победы.

Мероприятия в честь Дня Победы в Старобельске в Луганской Народной Республике из-за соображений безопасности проходят в усеченном формате. Но тем не менее на главной площади города в этот день собрались тысячи людей. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков побывал на месте празднеств.