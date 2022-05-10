Прямой эфир
Сюжет:

Военнослужащие ЦВО поздравили ветерана в ЛНР с Днем Победы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана из населенного пункта в Луганской Народной Республике (ЛНР) с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как это было, показал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Военные подарили ветерану цветы и исполнили фронтовые песни.

Для Серафимы Артемовны праздник двойной: 9 мая — ее день рождения. Женщина призналась, что такого подарка, как преподнесли российские военные, у нее не было.

«Хочу успеть увидеть наступление мира на своей земле»
Как донецкие ветераны отметили 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне

Едва сдерживая слезы, она поделилась своими переживаниями относительно неуважительного отношения к святыням на Украине, а также борьбы со всем советским.

9 мая в честь празднования Дня Победы министр обороны России генерал армии Cергей Шойгу обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравлением. Он отметил, что солдаты и офицеры российской армии, выполняя воинский долг, и сегодня находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, защищая национальные интересы России в ходе спецоперации в Донбассе и на Украине.

Кроме того, в этот день, Минобороны России запустило на сайте мультимедийный раздел «Во власти преступного беспамятства», посвященный подвигам многонациональной Красной армии. Исторические документы раскрывают данные о преступлениях, которые вершил киевский режим против исторической памяти братских народов, уничтожая и оскверняя мемориалы и памятники на Украине, а также свидетельствуют о самоотверженности многонациональной Красной армии в боях против фашизма, в рядах которой было немало украинцев, героически жертвовавших собой ради единой для всех Победы.

Мероприятия в честь Дня Победы в Старобельске в Луганской Народной Республике из-за соображений безопасности проходят в усеченном формате. Но тем не менее на главной площади города в этот день собрались тысячи людей. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков побывал на месте празднеств.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022