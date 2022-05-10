Корреспондент «Известий» показал удар «Искандера» по позиции ВСУ

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков во вторник, 10 мая, показал кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Российские военные тщательно подходят к боевому заданию, чтобы исключить удар по гражданским объектам. Все детали внезапной атаки до последнего держатся в секрете», — подчеркнул журналист.

Расчет комплекса в любое время суток готов приступить к работе. Сами ракетные установки мобильны и могут производить удары из любой точки, благодаря этому их проще скрывать от противника. Маскировка — одно из важнейших условий применения «Искандеров».

Отмечается, что данные ракеты не имеют аналогов в мире, они способны поразить цель на расстоянии 500 км. При этом для разных объектов используются разные типы боеприпасов.

«Если это оборудованная выбранная точка, то применяются фугасные [снаряды], по легкобронированный силе — крылатые ракеты», — объяснил начальник расчета пусковой установки.

Еще одним преимуществом «Искандеров» являются высокие показатели эффективности даже в неблагоприятных погодных условиях. Служащие Вооруженных сил РФ отмечают точность и оперативность работы комплекса.

Накануне «Известия» показали работу российских беспилотников, с помощью которых военные наблюдают за перемещениями и действиями украинских боевиков.

6 мая корреспондент «Известий» Иван Литомин показал, как российские военные используют трофейный танк Вооруженных сил Украины, чтобы отбивать атаки противника.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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