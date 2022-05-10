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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в столице во вторник, 10 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов выше нуля, ночью прогнозируется +5…+7 градусов. Кроме того, и днем и ночью местами ожидается гололедица.

Днем прогнозируется северный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью ожидается западный и северо-западный ветер с порывами до 11 м/с.

Атмосферное давление составит 749–752 мм ртутного столба.

9 мая руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичам стоит ждать прохлады 10 мая. Притом, по его словам, уже на следующий день в столице придет тепло. Но синоптики предупреждают о дождях и облачности.

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