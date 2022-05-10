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Ветеран США осудил отсутствие единства в праздновании Дня Победы с РФ

Ветеран США выразил сожаление, что Москва и Вашингтон не едины в праздновании Дня Победы
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон 10 мая выразил сожаление из-за отсутствия единства США и России в праздновании Дня Победы и призвал власти обеих стран сохранять связи.

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Как рассказал Кон «РИА Новости», в прошлом он был специальным гостем на нескольких торжествах Дня Победы в Москве, а в этом году видел только фрагменты российского парада по телевизору.

«Никакого сравнения. И это печально, что мы более не едины в праздновании… Давайте заботиться о наших личных контактах, поддерживать их, пока политики не придут к осознанию того, что конфронтацией они ничего не добьются», — заявил ветеран.

Он подытожил, что при сохранении конфронтации могут проиграть обе стороны.

Как передали «РИА Новости», Кон бежал из нацистской Германии в 1938 году, а в 1943-м присоединился к вооруженным силам США. Год спустя он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию.

9 мая президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде Победы заявил, что страны блока НАТО не захотели идти на честный открытый диалог, к которому призывала Россия. Вопрос о столкновении выращенных США и их партнерами бандеровцев и неонацистов был временным, и Россия предупредила удар, заявил Путин.

9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве прошел главный военный парад. Он начался с вынесения российского триколора и Знамени Победы под песню «Священная война».

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