Военным ЮВО вручили госнаграды за мужество в ходе спецоперации

Начальник штаба Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Среди награжденных — военнослужащие соединения Воздушно-десантных войск, связи, управления, воинских частей инженерных войск и РХБ защиты.

Российские военные были награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», Жукова и ведомственными наградами.

Кроме того, Кузовлев поблагодарил военнослужащих за проявленные храбрость и отвагу и поздравил с Днем Победы.

8 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России участникам спецоперации по защите Донбасса: командиру штурмового авиаполка Дмитрию Литвинову и штурману авиаполка Виктору Дудину.

1 мая генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим Центрального военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса: медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».

До этого военным ЮВО, проявившим мужество в ходе спецоперации, вручили награды 29 апреля. Так, ордена Мужества получили офицеры танковых и мотострелковых подразделений. Кроме того, более 20 военнослужащих были удостоены медалей «За отвагу».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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