Число погибших при взрыве в отеле Гаваны увеличилось до 37

Тела еще двух человек найдены на месте взрыва в отеле в Гаване. Общее число жертв достигло 37 человек, сообщает в понедельник, 9 мая, Кубинское новостное агентство.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

По последним данным, еще более 80 человек получили ранения. Поисково-спасательная операция продолжается.

В настоящее время, как рассказал губернатор Гаваны Рейнальдо Гарсия Сапата, все больницы провинции мобилизованы, несколько медицинских учреждений приняли уже тысячи людей, желающих сдать кровь. Известно, что среди госпитализированных 14 детей.

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga напротив гаванского Капитолия. По словам очевидцев, разрушено как минимум два этажа здания. Данных о пострадавших среди россиян при взрыве в Гаване не поступало.

Президент республики Мигель Диас-Канель исключил версию теракта. Причиной взрыва, предположительно, могла стать утечка газа при наладке оборудования.