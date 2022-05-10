США активизировали расследование в отношении «Лаборатории Касперского»

США по соображениям национальной безопасности активизировали расследование в отношении антивирусного программного обеспечения (ПО), разработанного компанией «Лаборатория Касперского». Об этом в понедельник, 9 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, расследование было инициировано «на фоне повышенных опасений по поводу российских кибератак» после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Собеседники агентства уточнили, что особую обеспокоенность вызывает доступ антивируса к компьютерам операторов важных объектов инфраструктуры США, а также компьютерам федеральных компаний-подрядчиков.

Отмечается, что регуляторы США уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского», они также могут заставить компанию принять меры по снижению рисков, связанных с ее продуктами, или запретить американцам использовать их вообще.

Как поделился один из собеседников Reuters, в 2021 году министерство юстиции США передало соответствующее дело в министерство торговли, тогда его рассмотрение застопорилось. После этого представители Белого дома в марте 2022 года призвали минторг США активизировать работу, следует из материала издания.

25 марта в заявлении Федеральной комиссии по связи (FCC) сообщалось, что «Лаборатория Касперского» включена в список компаний, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США.

Днем ранее четырем гражданам России предъявили обвинение в причастности к масштабным кибератакам против мировой энергетической системы в период с 2012 по 2018 год. Минюст США утверждает, что россиянин Евгений Гладких своей деятельностью способствовал нанесению ущерба важной инфраструктуре. Ему вменили обвинения по трем пунктам. Еще три фигуранта, Павел Акулов, Михаил Гаврилов и Марат Тюков, как уточняется в тексте американского ведомства, работали на российское правительство.

22 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не занимается бандитизмом на государственном уровне. Так он прокомментировал сделанное 21 марта заявление президента США Джо Байдена о том, что РФ может ответить кибератаками на санкции Запада. Глава Белого дома также посоветовал американским компаниям усилить кибербезопасность.