Пожар произошел в больнице на западе Москвы

На западе Москвы в Городской клинической больнице № 71 имени Жадкевича загорелось отделение неврологии, спасатели организовали эвакуацию.

По данным «Известий», инцидент произошел вечером в понедельник, 9 мая. Здание расположено по адресу Можайское шоссе, дом № 14, строение 6.

«Горит служебное помещение в отделении неврологии, идет эвакуация», — передал источник.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в понедельник в многоэтажном жилом здании на юго-востоке столицы произошел пожар, скончался один человек. Как выяснили «Известия», огонь вспыхнул в квартире на 21-м этаже в доме на Поречной улице. При этом погибший являлся собственником жилого помещения.