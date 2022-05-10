Байден счел неконструктивными утечки разведданных США по Украине

Президент США Джо Байден осудил утечки информации, касающейся обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом, заявила в понедельник, 9 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

В ходе брифинга, транслируемого на сайте Белого дома, она передала слова Байдена, который назвал утечки данных в СМИ неконструктивными и преувеличивающими роль США.

«Президент был недоволен этими утечками. Его взгляд заключается в том, что в них имели место преувеличение нашей роли и ошибочные утверждение, а также недооценка роли украинцев», — сказала Псаки.

Как добавила пресс-секретарь, Байден не считает, что они были конструктивными.

Ранее, 7 мая, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что утечки в СМИ информации об обмене разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом безответственны и опасны. Директор ЦРУ добавил, что было бы «большой ошибкой» недооценивать собственные разведывательные возможности Украины.

Ранее в этот день рекомендацию высшим должностным лицам о необходимости пресечь утечку данных об обмене развединформацией между США и союзниками дал американский президент.

5 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают властям Киева разведывательную информацию о местонахождении на поле боя российских военачальников. Так он прокомментировал публикацию в газете The New York Times о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные.

Информация об обмене разведданными между США и Украиной касалась спецоперации РФ по защите Донбасса, которая была объявлена 24 февраля.