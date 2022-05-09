Sky News прервал интервью с Полянским из-за фото в соцсети Зеленского

Британский телеканал Sky News прервал транслировавшееся в прямом эфире интервью с первым заместителем постоянного представителя России при ООН Дмитрием Полянским после того, как тот указал на эмблему СС в соцсети украинского президента Владимира Зеленского.

«Мое интервью Sky News вряд ли понравилось британским журналистам. Они услышали много нелицеприятных и крайне неудобных вещей. А концовка вообще оказалась скандальной», — обратил внимание Полянский в своей публикации в Telegram-канале.

Дипломат пояснил: ведущий канала спросил, что тот думает о заявлениях британского министра обороны, который обвинил марширующих 9 мая по Красной площади в «позоре памяти тех, кто победил фашизм».

Представитель РФ в ООН, в свою очередь, спросил, не смущает ли британские власти тот факт, что на своей официальной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) украинский президент поздравил всех с победой над нацизмом фотографией, на которой изображен националист из «Правого сектора» (запрещенная в России организация) с нацистской эмблемой дивизии «Мертвая голова».

«И спросил: а знает ли британская публика, что эта дивизия ответственна за расстрел около сотни британских военнопленных во Франции в начале Второй мировой войны?» — продолжил постпред.

После этого, как передал зампоспред при ООН, ведущий Sky News сослался на недостаток времени и невозможность подтвердить озвученную Полянским информацию. Затем трансляция интервью была на время прервана.

После этого ведущий канала вышел на связь с украинской парламентером и экспертом из Вашингтона, сразу поинтересовавшись у них впечатлениями от интервью российского дипломата.

«Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе... Правда им не нужна! Теперь сто раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир!» — отметил первый зампостпреда РФ.

Ранее в понедельник первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что публикации в соцсетях Зеленского и обеление нацизма на Украине связаны. По его словам, украинский лидер к тому же «никогда и не осуждал «Азов» (в отношении националисткой группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

9 мая Зеленский опубликовал серию снимков, приуроченных ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото был запечатлен украинский военный с эмблемой «Мертвая голова». Спустя время пост был отредактирован, а фотография военнослужащего с нацистской символикой удалена.