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Один человек скончался при пожаре на юго-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В многоэтажном жилом здании на юго-востоке Москвы в понедельник, 9 мая, произошел пожар, жертвой которого стал один человек.

Как выяснили «Известия», огонь вспыхнул в квартире на 21-м этаже в доме на Поречной улице. При этом погибший являлся собственником жилого помещения.

По словам соседей, мужчина злоупотреблял алкогольными напитками.

4 мая в результате пожара в СНТ «Уралочка» в Верхней Пышме Свердловской области погибла пенсионерка. Уточнялось, что всего горели 10 домов, жительница одного из них в силу состояния здоровья вела малоподвижный образ жизни и не смогла выбраться из огня.

Днем ранее стало известно, что три человека погибли, еще 15 отравились угарным газом при пожаре в подмосковных Мытищах. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что жителей загоревшегося девятиэтажного дома пришлось эвакуировать.

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