МО рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

Министерство обороны России рассказало о российских военных, которые, несмотря на полученные ранения, совершили подвиги в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса.

Так, по информации оборонного ведомства, героизм проявил гвардии майор Ярослав Фадеев, который обеспечивал артиллерийскую поддержку наступающим российским ВС. В частности, он неоднократно корректировал огонь подчиненных подразделений по уничтожению объектов националистов.

Несмотря на то, что Фадеев был контужен при артиллерийском обстреле, военный организовал корректировку огня с помощью беспилотных летательных аппаратов, в результате чего группа под его командованием уничтожила два склада с боеприпасами, три оборудованных минометных позиции, а также до 75 радикалов.

Кроме того, как сообщило МО РФ, российские военные вышли из-под обстрела без потерь благодаря смелым и решительным действиям механика-водителя, ефрейтора Вадима Санду.

«В ходе боя с украинскими националистами боевая машина пехоты под управлением ефрейтора Вадима Санду подверглась массированному обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов со стороны боевиков. В результате выстрела из РПГ машина получила серьезные повреждения и загорелась, а сам Вадим получил осколочное ранение ноги», — передала пресс-служба МО.

Однако, несмотря на ранение, Санду принял решение вывезти мотострелков из-под огня. Разогнавшись, ефрейтор протаранил вражеский пикап с минометом в кузове и выдвинулся к позициям ВС РФ. Только убедившись в том, что угрозы обстрела со стороны боевиков нет, он эвакуировал людей из машины.

При этом, передали в военном ведомстве, механик-водитель лично вытащил двух мотострелков, которые получили в ходе обстрела ранения и не могли самостоятельно выбраться из БМП.

Наконец, в Минобороны рассказали о действиях командира танка, старшего сержанта Ярослава Степанова.

Так, выполняя задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских, боевикотанк под командованием Степанова с ходу уничтожил блокпост противника.

В ходе боя противник попал снарядом в российский танк, и старший сержант Степанов получил повреждения. Однако из боя он не вышел и, находясь под огнем ПТУР противника, продолжал точно поражать цели и умело маневрировать на поле боя.

В результате населенный пункт был окружен и блокирован. Часть сопротивляющихся националистов была уничтожена. Остальные, понимая, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, сложили оружие и сдались в плен.

Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям старшего сержанта Ярослава Степанова, населенный пункт был освобожден от контроля боевиков.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами «Оникс» шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 украинской армии в Одесской области.

Также в понедельник в Минобороны РФ рассказали об отражении атаки Вооруженных сил Украины на остров Змеиный. В Минобороны указали, что противник понес большие потери.

7 мая российские военные уничтожили в Харьковской области поставленное украинским бойцам вооружение из США и стран Европы. За день до этого, 6 мая, ВС России высокоточными ракетами уничтожили склад боеприпасов украинских войск на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планов по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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