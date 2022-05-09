Два министра правительства Австрии ушли в отставку

Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбёк и министр туризма и сельского хозяйства страны Элизабет Кёстингер объявили о своей отставке 9 мая, сообщает газета Kronen Zeitung.

Отмечается, что Кёстингер заявила о решении уйти с должности еще утром в понедельник. Спустя несколько часов об отставке сообщила Шрамбёк, которая стала министром в период работы бывшего канцлера республики Себастьяна Курца и пробыла на посту почти пять лет.

«Моя цель всегда заключалась в том, чтобы сделать место для бизнеса более привлекательным и работать наилучшим образом для людей в этой стране», — приводит издание слова Шрамбёк.

Уточняется, что действующий канцлер страны Карл Нехаммер должен найти замену ушедшим в отставку министрам на федеральном съезде Австрийской народной партии в ближайшее воскресенье.

В октябре прошлого года Себастьян Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры. При этом место главы партии и депутата Национального совета политик сохранил.

Позже, 2 декабря, он заявил, что покидает пост председателя партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными», и намерен полностью прекратить политическую деятельность.

В тот же день об отставке заявил министр финансов Австрии и глава Австрийской народной партии Гернот Блюмель. В течение многих лет он был доверенным лицом экс-канцлера Себастьяна Курца.

После этого действующий канцлер Австрии Александр Шалленберг заявил о готовности оставить этот пост. О том, что Карл Нехаммер станет канцлером Австрии, стало известно 3 декабря.