Полиция Лондона провела контролируемые взрывы из-за подозрительной машины

Полиция Лондона провела два контролируемых взрыва после сообщения о «подозрительном автомобиле» недалеко от Вестминстерского аббатства. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила газета Evening Standard.

Полиция прибыла на место происшествия после предупреждения о «подозрительной машине» в 14:05 по местному времени (16:05 мск). После этого полицейские перекрыли несколько улиц в центре Лондона. Кроме того, станции метро Westminster и St James's Park были закрыты на время проведения операции.

Затем было решено провести взрывы.

«Были произведены два контролируемых взрыва. Инцидент был решен около 17:00 (19:00 мск)», — передало издание сообщение полиции в Twitter.

В настоящее время дороги английской столицы вновь открыты, оцепление снято. Никаких арестов в связи с инцидентом произведено не было.

В октябре прошлого года в Санкт-Петербурге саперы обезвредили подозрительное устройство, обнаруженное в автомобиле Daewoo Matiz на парковке возле футбольной арены «Комфорт». Анонимный звонок в полицию о возможном самодельном зажигательном устройстве в машине поступил правоохранителям накануне, после чего на место прибыли саперы. Из находящихся поблизости зданий были эвакуированы 35 человек.