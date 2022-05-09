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Ваенга рассказала о нападении на нее на Украине из-за национальности

Елена Ваенга рассказала, как ее избили на Украине из-за национальности
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российскую певицу Елену Ваенгу избили после одного из выступлений в Западной Украине, напавшей девушке не понравилось, что артистка русская. Об этом исполнительница рассказала 9 мая в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

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Ваенга уточнила, что инцидент произошел еще в 2012 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. После выступления на новогоднем корпоративе артистка отправилась в отель, где в открытую дверь ее номера вошла девушка из соседнего номера.

Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения пришла к Ваенге с оскорблениями, а после и вовсе налетела с кулаками, поделилась певица.

«Она начинает говорить со мной на украинском языке, но я ничего не поняла. Я ей пыталась объяснить на русском, в итоге услышала массу оскорблений. Она постоянно произносила слово «москалька». Я начала ее выталкивать из номера. В ответ меня сильно избили», — рассказала Ваенга.

По ее словам, в то время исполнительница шансона была на третьем месяце беременности, а нападавшая девушка, как выяснилось позже, профессионально занималась боксом. Во время драки украинка нанесла певице серьезные травмы, в частности, как минимум три дня Ваенгу беспокоили боли в области челюсти.

При этом, как подчеркнула певица, она никогда не выступала против украинцев. После произошедшего, добавила Ваенга, она сознала степень ненависти украинцев к россиянам.

16 марта стало известно, что в Крыму полиция задержала жителя Севастополя, избившего ветерана ФСБ за букву Z на автомобиле. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и ударил ветерана по лицу, после чего скрылся.

Ранее, 11 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя русофобные настроения в мире, заявил, что настоящему русскому никогда не стыдно за свою национальность. Между тем, тенденции относительно ненависти к русским, которые проявляются в ряде западных стран, являются очень опасными, подчеркнул он.

Так, днем ранее стало известно об инциденте с русской девушкой в Мадриде, на которую напала украинка из-за разговора на родном языке. Как рассказала сама пострадавшая, она ехала в метро и говорила по телефону с мамой, когда на нее напала неизвестная.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире.

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