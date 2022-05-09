Посла РФ встретили аплодисментами в болгарском Пловдиве

Российского посла в Болгарии Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, в толпе в адрес дипломата кричали «Победа будет за нами!». Об этом 9 мая сообщил портал Marica.

Торжественное мероприятие прошло перед памятником «Алеша», установленному солдату-освободителю на холме Бунарджик. Церемония началась с песен «Моя страна, моя Болгария» и «Катюша». Многие из присутствующих держали фотографии родственников, воевавших в Великую Отечественную войну.

После просмотра праздничной программы посол возложила цветы к памятнику.

В своем обращении к присутствующим дипломат заявила, что история требует делать выводы, однако люди становятся свидетелями возрождения нацистских идеологий, задавленных теорией своей исключительности. Она поблагодарила пришедших за разделение взглядов на недопустимость изменения истории.

Ранее в этот день на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, они выкрикивали оскорбительные лозунги, после чего облили россиян жидкостью красного цвета.

Завязалось несколько потасовок. Отмечается, что дипломаты смогли добраться сквозь толпу агрессоров до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.

Москва выразила решительный протест польским властям после инцидента.

Как заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина, МИД Польши «осознает серьезность ситуации» в связи с нападением на посла России Сергея Андреева.