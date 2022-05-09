Прямой эфир
Мир
Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
Общество
В Москве состоялся салют в честь Дня Победы
Мир
США допустили увеличение числа своих инструкторов на Украине
Мир
Сербский режиссер Кустурица поздравил россиян и сербов с Днем Победы
Мир
США запросили заседание Совбеза ООН из-за КНДР
Мир
Российские войска поразили ракетами «Оникс» вертолеты ВСУ под Одессой
Мир
Маршала СССР Ивана Конева лишили звания почетного гражданина Праги
Мир
В ЛНР заявили о полном контроле над городом Попасная
Мир
Джонсон признал вклад советского народа в победу над нацизмом в ВОВ
Мир
Глава МИД Польши выразил сожаление по поводу нападения на посла РФ
Политика
Путин вручил отцу погибшего в Донбассе командира «Спарты» звезду Героя
Сюжет:

Посла РФ встретили аплодисментами в болгарском Пловдиве

Посла России Элеонору Митрофанову встретили аплодисментами в болгарском Пловдиве
0
Фото: REUTERS/Georgi Paleykov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российского посла в Болгарии Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, в толпе в адрес дипломата кричали «Победа будет за нами!». Об этом 9 мая сообщил портал Marica.

«Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды»
Как прошли парады Победы в Москве и других городах России

Торжественное мероприятие прошло перед памятником «Алеша», установленному солдату-освободителю на холме Бунарджик. Церемония началась с песен «Моя страна, моя Болгария» и «Катюша». Многие из присутствующих держали фотографии родственников, воевавших в Великую Отечественную войну.

После просмотра праздничной программы посол возложила цветы к памятнику.

В своем обращении к присутствующим дипломат заявила, что история требует делать выводы, однако люди становятся свидетелями возрождения нацистских идеологий, задавленных теорией своей исключительности. Она поблагодарила пришедших за разделение взглядов на недопустимость изменения истории.

Ранее в этот день на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, они выкрикивали оскорбительные лозунги, после чего облили россиян жидкостью красного цвета.

Завязалось несколько потасовок. Отмечается, что дипломаты смогли добраться сквозь толпу агрессоров до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.

Москва выразила решительный протест польским властям после инцидента.

Как заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина, МИД Польши «осознает серьезность ситуации» в связи с нападением на посла России Сергея Андреева.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022