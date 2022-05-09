Макрон призвал строить мир при участии России и Украины

Мир после завершения украинского конфликта необходимо строить мир за столом переговоров при участии и России, и Украины. Об этом 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон в ходе брифинга после пресс-конференции в Страсбурге о будущем Европы.

«Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня и не допустить, чтобы конфликт перекинулся на другие части Европы», — сказал французский лидер.

Условия переговоров, по его словам, определят Украина и Россия. Причем в данном вопросе необходимо исключить отрицание или унижение любой из сторон, подчеркнул политик.

Он добавил, что предстоящие недели и месяцы будут сложными, и от Европы потребуются необходимые усилия и единство.

Ранее в понедельник в ходе выступления в Европарламенте Макрон отметил, что страны Евросоюза обязаны сохранить мир в Европе и не допустить эскалации ситуации. Киев должен определять условия для переговоров с Москвой. Европа не находится в состоянии конфликта с Россией, заключил президент Франции.

3 мая Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Мариуполе и Донбассе. Он подчеркнул «тяжесть последствий» ситуации на Украине и призвал Москву «действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН».

Со своей стороны Путин рассказал французскому коллеге о ходе спецоперации по защите жителей Донбасса и эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь». Между тем российский лидер обратил внимание Макрона на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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