Прямой эфир
Сюжет:

Макрон призвал строить мир при участии России и Украины

Макрон призвал Евросоюз добиваться прекращения огня на Украине без расширения конфликта
0
Фото: REUTERS/Michele Tantussi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мир после завершения украинского конфликта необходимо строить мир за столом переговоров при участии и России, и Украины. Об этом 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон в ходе брифинга после пресс-конференции в Страсбурге о будущем Европы.

Спецоперация в Донбассе 9 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня и не допустить, чтобы конфликт перекинулся на другие части Европы», — сказал французский лидер.

Условия переговоров, по его словам, определят Украина и Россия. Причем в данном вопросе необходимо исключить отрицание или унижение любой из сторон, подчеркнул политик.

Он добавил, что предстоящие недели и месяцы будут сложными, и от Европы потребуются необходимые усилия и единство.

Ранее в понедельник в ходе выступления в Европарламенте Макрон отметил, что страны Евросоюза обязаны сохранить мир в Европе и не допустить эскалации ситуации. Киев должен определять условия для переговоров с Москвой. Европа не находится в состоянии конфликта с Россией, заключил президент Франции.

3 мая Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Мариуполе и Донбассе. Он подчеркнул «тяжесть последствий» ситуации на Украине и призвал Москву «действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН».

Со своей стороны Путин рассказал французскому коллеге о ходе спецоперации по защите жителей Донбасса и эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь». Между тем российский лидер обратил внимание Макрона на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022