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Глава МВД Польши Каминьский заявил, что понимает напавших на посла РФ в Варшаве Андреева

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение на посла России Сергея Андреева в понедельник в Варшаве во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат.

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«Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», — написал Каминьский в Twitter.

Он также указал, что польские власти изначально не рекомендовали послу участвовать 9 мая в церемонии возложения цветов.

9 мая на мемориальном кладбище советских солдат российского посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом также завязалось несколько потасовок.

Андреев сообщил в свою очередь, что он и его коллеги серьезно не пострадали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила инцидент. Она подчеркнула, что «жителям Европы должно быть от собственного отражения в зеркале».

Кроме того, МИД РФ выразил польским властям решительный протест по факту случившегося инцидента.

Польский МИД назвал случившееся достойным сожаление инцидентом и заверил, что понимает серьезность ситуации.

Также следователи центрального аппарата Следственного комитета России дадут правовую оценку по факту нападения на посла, установят причастных и примут меры к их привлечению к уголовной ответственности.

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