Поезд сошел с рельсов в Австрии

В Поезд сошел с рельсов на северо-востоке Австрии в округе Мёдлинг, минимум два человека погибли. Об этом 9 мая сообщает Krone Zeitung.

По предварительным данным пострадали 15 человек. Подробности происшествия выясняются, на месте работают спасатели.

Инцидент произошел после 18:00 (19.00 мск). По данным газеты, поезд сошел с рельсов в районе коммуны Мюнхендорф.

14 февраля два пассажирских поезда столкнулись в Мюнхене. В результате столкновения поездов один человек погиб и по меньшей мере 10 получили ранения.