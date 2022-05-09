Прямой эфир
Мир
Российские войска поразили ракетами «Оникс» вертолеты ВСУ под Одессой
Мир
Маршала СССР Ивана Конева лишили звания почетного гражданина Праги
Мир
В ЛНР заявили о полном контроле над городом Попасная
Мир
Джонсон признал вклад советского народа в победу над нацизмом в ВОВ
Мир
Глава МИД Польши выразил сожаление по поводу нападения на посла РФ
Политика
Путин вручил отцу погибшего в Донбассе командира «Спарты» звезду Героя
Мир
ВКС РФ поразили восемь складов с боеприпасами ВСУ и две РЛС
Мир
В Херсонской области приступили к выплате пенсий в рублях
Мир
Лукашенко заявил о планах Запада поделить Украину на части
Общество
Более миллиона москвичей принимает участие в акции «Бессмертный полк»
Мир
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
Сюжет:

Сербский режиссер Кустурица поздравил россиян и сербов с Днем Победы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица поздравил россиян и сербов с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он опубликовал видеообращение 9 мая.

«Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды»
Как прошли парады Победы в Москве и других городах России

По словам режиссера, он счастлив, что может поздравить антинацистов, русских и сербских граждан.

«Это счастливый День Победы, потому что нам надо знать и быть готовыми для будущего, потому что будет долгий, тяжелый путь, но наша победа будет опять» — сказал Кустурица.

Ранее в понедельник министр обороны России генерал армии Cергей Шойгу обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравлением в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, солдаты и офицеры российской армии, выполняя воинский долг, и сегодня находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, защищая национальные интересы России в ходе спецоперации в Донбассе и на Украине.

Ранее в этот день Минобороны раскрыло уникальные данные на основе исторических документов, которые показывают, какие преступления вершил киевский режим против исторической памяти братских народов, уничтожая и оскверняя мемориалы и памятников на Украине.

Представленные в разделе документы свидетельствуют о самоотверженности многонациональной Красной Армии в боях против фашизма, в рядах которой было немало украинцев, героически жертвовавших собой ради единой на всех Победы.

Накануне президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик и народам Грузии и Украины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022