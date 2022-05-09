Сербский режиссер Кустурица поздравил россиян и сербов с Днем Победы

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица поздравил россиян и сербов с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он опубликовал видеообращение 9 мая.

По словам режиссера, он счастлив, что может поздравить антинацистов, русских и сербских граждан.

«Это счастливый День Победы, потому что нам надо знать и быть готовыми для будущего, потому что будет долгий, тяжелый путь, но наша победа будет опять» — сказал Кустурица.

Ранее в понедельник министр обороны России генерал армии Cергей Шойгу обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравлением в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, солдаты и офицеры российской армии, выполняя воинский долг, и сегодня находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, защищая национальные интересы России в ходе спецоперации в Донбассе и на Украине.

Ранее в этот день Минобороны раскрыло уникальные данные на основе исторических документов, которые показывают, какие преступления вершил киевский режим против исторической памяти братских народов, уничтожая и оскверняя мемориалы и памятников на Украине.

Представленные в разделе документы свидетельствуют о самоотверженности многонациональной Красной Армии в боях против фашизма, в рядах которой было немало украинцев, героически жертвовавших собой ради единой на всех Победы.

Накануне президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик и народам Грузии и Украины.