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Боец ЛНР рассказал о бесчинствах ВСУ в Кременной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным Котэс показал 9 мая военному корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину кабинет со своей прошлой работы, которую пришлось оставить 8 лет назад, когда украинские власти начали вести против жителей Донбасса военную операцию, из-за того что те отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине.

До 2014 года Котэс работал директором коммунальных предприятий в Кременной. Когда украинские войска взяли город под мужчина перешел на сторону ЛНР. Только спустя 8 лет ему удалось вернуться на малую родину. Он показал корреспонденту «Известий», что от когда-то рабочего места остались только стены и мебель. Все оборудование и необходимые принадлежности Вооруженные силу Украины (ВСУ) забрали себе.

Спецоперация в Донбассе 9 мая. Текстовая трансляция
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«Технику оставили старую — непригодную. Все что двигалось и работало, забрали на свои нужды, на нужды ВСУ. У народа забрали, чтобы этот же народ потом бомбить, стрелять в него. Непонятные вещи происходят», — рассказал он.

Ранее в этот же день Зименкин рассказал, что украинские диверсанты сожгли склад с гуманитарной помощью в здании спорткомплекса в Кременной.

Также в понедельник журналист показал, как ВСУ обстреливали могилы на кладбище в Кременной: на местности через каждые несколько метров воронки, что свидетельствует о том, что здесь бой шел не против солдат, а против мирных граждан.

19 апреля официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Кременная перешел под контроль республики. По его словам, украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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