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Корреспондент «Известий» показал празднование Дня Победы в Старобельске в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители освобожденного от украинских националистов Старобельска в Луганской Народной Республике вместе с Россией празднуют День Победы. Горожане вышли на улицы с портретами своих родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны за Родину, а также с флагами России и георгиевскими ленточками. На месте побывал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Он рассказал, что из соображений безопасности все мероприятия в городе проводятся в усеченном формате. Но тем не менее на главной площади города собрались тысячи людей.

День Победы отметили в освобожденных городах Донбасса и Украины

«Это те, кто 8 лет ждал возможности по-настоящему провести День Победы», — отметил журналист.

Так, местная жительница Светлана Невидник показала корреспонденту фотографии своих предков, воевавших против фашистской Германии.

«На фото мои дедушки — Степан Данилович Рыбалко и Илья Степанович Скиба. Оба дошли до Берлина. Один — со Старобельска, а другой — с Кременной. Это мои родные, и я решила, что обязательно их вынесу и покажу», — рассказала она.

Местный житель Геннадий Ушаков отметил, что теперь он может спокойно надеть георгиевскую ленточку и ходить по улице, «а не прятать ее под полу пиджака».

«День Победы — это наш праздник, наших дедов, бабушек, матерей, отцов. Я его всегда ждал. <...> Это мой дедушка Иван Лучин. Он прошел всю войну, дошел, куда не помню, я еще пацаном был, жили отдельно, а в 1984 году он умер уже. Знаю, что он призывался с Краснодарского края. Был автоматчиком, прошел всю войну и вернулся с победой», — поделился он.

Также на мемориале Славы в Старобельске также состоялось возложение цветов к Вечному огню.

День Победы празднуют и в других городах Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в городах Украины, находящихся под защитой российских военных. В населенных пунктах также прошли шествия «Бессмертного полка».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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