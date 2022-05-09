ВКС РФ поразили восемь складов с боеприпасами ВСУ и две РЛС

На Украине поражены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей у Краматорска и Крестища. Об этом 9 мая сообщили в Минобороны России.

Воздушно-космические силы (ВКС) России также поразили 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта и восемь складов боеприпасов.

Над Северодонецком сбит украинский истребитель МиГ-29.

В ночь на понедельник в районе военного аэродрома «Червоноглинское» в Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» уничтожены шесть вертолетов Ми-9 и Ми-24.

Также Минобороны сообщило, что Киев с 7 мая по отдельному указанию президента Украины Владимира Зеленского и при участии советников из США и Великобритании спланировал крупную провокацию по захвату острова Змеиный. Однако атаки были отражены российскими военными.

8 мая в Минобороны рассказали, как российские военные не только ликвидируют военную технику, оружие и ведут бои с националистами, но и выявляют диверсантов, вынуждают противника отступать или добровольно сдаваться в плен.

7 мая в Минобороны РФ рассказали об уничтожении в Харьковской области поставленного украинским бойцам вооружения из США и стран Европы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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