Прямой эфир
Мир
Глава МИД Польши выразил сожаление по поводу нападения на посла РФ
Политика
Путин вручил отцу погибшего в Донбассе командира «Спарты» звезду Героя
Мир
День Победы отметили в освобожденных городах Донбасса и Украины
Мир
В Херсонской области приступили к выплате пенсий в рублях
Мир
Лукашенко заявил о планах Запада поделить Украину на части
Общество
Более миллиона москвичей принимает участие в акции «Бессмертный полк»
Мир
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
Мир
Шольц заявил об «отсутствии выбора» в вопросе поставок Киеву оружия
Мир
Глава ДНР Пушилин поздравил жителей Мариуполя с Днем Победы
Мир
Украинские диверсанты сожгли гуманитарную помощь в ЛНР
Мир
Макрон призвал не допустить эскалации на Украине
Сюжет:

ВКС РФ поразили восемь складов с боеприпасами ВСУ и две РЛС

Минобороны РФ: армия России поразила склады с боеприпасами ВСУ и две радиолокационные станции
0
Фото: Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине поражены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей у Краматорска и Крестища. Об этом 9 мая сообщили в Минобороны России.

Спецоперация в Донбассе 9 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Воздушно-космические силы (ВКС) России также поразили 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта и восемь складов боеприпасов.

Над Северодонецком сбит украинский истребитель МиГ-29.

В ночь на понедельник в районе военного аэродрома «Червоноглинское» в Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» уничтожены шесть вертолетов Ми-9 и Ми-24.

Также Минобороны сообщило, что Киев с 7 мая по отдельному указанию президента Украины Владимира Зеленского и при участии советников из США и Великобритании спланировал крупную провокацию по захвату острова Змеиный. Однако атаки были отражены российскими военными.

8 мая в Минобороны рассказали, как российские военные не только ликвидируют военную технику, оружие и ведут бои с националистами, но и выявляют диверсантов, вынуждают противника отступать или добровольно сдаваться в плен.

7 мая в Минобороны РФ рассказали об уничтожении в Харьковской области поставленного украинским бойцам вооружения из США и стран Европы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022