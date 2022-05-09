Джонсон признал вклад советского народа в победу над нацизмом в ВОВ
Россия делает правильно, что чтит память павших в боях за Родину граждан в годы войны с фашистской Германией. Об этом 9 мая заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Россияне поступают правильно, отмечая свою героическую роль в победе над нацизмом», — отметил Джонсов в интервью газете Evening Standard.
При этом Джонсон также отметил, что в настоящее время на фоне украинского кризиса Россия оказалась в той ситуации, из которой якобы «нельзя выйти победителем».
Утром в понедельник, 9 мая, президент России Владимир Путин выступил на параде на Красной площади по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он поздравил ветеранов, доблестно сражавшихся за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, а также тружеников тыла. Президент отметил их подвиг, благодаря которому удалось сокрушить нацизм и добыть священную победу. Он почтил светлую память тех, чьи жизни отняла война.
Путин подчеркнул, что Россия чтит «всех воинов союзнических армий — американцев, англичан, французов, — участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм».
Также Путин особо отметил участников спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Он также почтил память мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года и погибших из-за обстрелов мирных жителей Донбасса.
Также военнослужащие России, участвующие в спецоперации, накануне Дня Победы получили письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями от ветеранов Великой Отечественной войны. Конверты воинам в освобожденные Херсонскую область и Мелитополь доставили добровольцы #МыВместе из числа участников «Молодежки ОНФ» во главе с депутатом Госдумы, руководителем всероссийской команды Игорем Кастюкевичем.