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Посол России рассказал о возросших нападках «на всё русское» в Швейцарии

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Фото: Global Look Press/Olaf Krüger
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В Швейцарии усилились нападки «на всё русское». Представителей России отстраняют от участия в мероприятиях, проводимых на территории страны, рассказал 9 мая посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

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По его словам, в этот день усилены меры безопасности у посольства России в Берне и российского консульства в Женеве. Швейцарские власти «делают всё возможное, чтобы предотвратить какие-либо инциденты с безопасностью сотрудников и посольства в целом».

Как добавил Гармонин, по сообщениям из СМИ видно усиление нападок на «всё русское».

«Хорошо известно, что исключили маэстро (российского дирижера Валерия. — Ред.) Гергиева из списка музыкального фестиваля в Вербье, где он был одним из главных организаторов и участников», — напомнил высокопоставленный дипломат в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, в посольство в Берне поступали жалобы от россиян в связи с ущемлением их прав. Однако нарушения не носили массового характера, добавил посол России.

«Объединения россиян выступают самостоятельно в защиту своих прав, выступают против того, чтобы были нападки на всё русское, на русскость как таковую», — подчеркнул он.

Этой весной организаторы Люцернского музыкального фестиваля отменили концерты оркестра Мариинского театра и Гергиева. Фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлене исключил из программы оперу Чайковского «Орлеанская дева».

8 мая россиянка по имени Кристина, которую избил в Испании украинский беженец, рассказала «Известиям» об отношении к русским в стране. По ее словам, у нее поцарапали машину, это были тоже украинцы. А в спортзале просили говорить, что женщина не русская, а украинка.

В конце апреля группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах. По ее словам, украинцев задело то, что на их выкрики «Слава Украине!» двое друзей потерпевшей ответили фразой «Слава России!».

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 апреля подчеркнул, что «наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира».

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