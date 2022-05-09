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Глава Евросовета прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за воздушной тревоги

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Фото: REUTERS/Ukrainian Governmental Press Service
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Глава Европейского совета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за воздушной тревоги. Инцидент произошел 9 мая.

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«Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться», — рассказал источник «РИА Новости».

На своей странице в Twitter Мишель сообщил, что прибыл в Одессу с необъявленным визитом. В городе прошли переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

«Я приехал отметить День Европы в Одессе», — отметил глава Евросовета.

Страны Евросоюза отмечают годовщину окончания Второй мировой войны 8 мая, так как в 23:00 вступил в силу акт о капитуляции гитлеровской Германии. В СССР из-за разницы во времени в два часа праздник отмечают 9 мая.

Западные страны 9 числа отмечают День Европы — годовщину принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана. Ее принято считать отправной точкой современного понятия о европейской интеграции.

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