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Шольц заявил об «отсутствии выбора» в вопросе поставок Киеву оружия

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Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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У Германии нет выбора в вопросу поставок вооружения Украине, заявил 9 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

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По его словам, Россия якобы «не оставляет нам другого выбора».

Шольц пообещал, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву вооружениями.

В начале мая Берлин обещал поставить Киеву множество вооружений, в том числе зенитные танки Gepard. Однако поставка оружия была приостановлена. Для 30 предназначенных к поставке танков было доступно всего 23 тыс. снарядов. Такого количества боеприпасов хватает лишь на полчаса боя.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие.

В МИДе подчеркивали, что такими действиями Запад просто пытается затянуть конфликт.

Страны Запада начали еще более активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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