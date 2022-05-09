Отец погибшего в Донбассе комбата «Спарты» Жоги рассказал о встрече с Путиным

Отец награжденного посмертно Героя России Владимира Жоги, погибшего в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, Артем Жога рассказал 9 мая «Известиям» о встрече с президентом России Владимиром Путиным и своем участии в традиционном шествии «Бессмертного полка» в Москве.

«Да, сегодня большой и богатый на события день. Я встречался с президентом России Владимиром Путиным, который вручил мне Звезду Героя моего сына, которого он наградил посмертно», — отметил Артем Жога.

Он рассказал, что ему удалось немного пообщаться с российским президентом в неформальной обстановке. Отец комбата «Спарты» также подчеркнул, что получил огромное удовольствие от встречи.

«Владимир Владимирович задавал вопросы и отвечал на мои. Спрашивал про многие вещи по нынешней ситуации. <...> Все мероприятия от самого парада — мурашки по телу, будто окунулся в 1945 год, когда победа была 9 мая над фашистской Германией. Думаю, не за горами наш парад будет, который будет приурочен к победе над режимом националистической Украины и прозападных стран. И мы встретимся еще раз именно на этом параде», — рассказал Артем Жога.

Он рассказал, что принимает участие в «Бессмертном полку» впервые.

«У нас в Донецке был «Бессмертный полк», но наше подразделение всегда участвовало в параде, и не получалось именно пройти в шествии. Очень впечатлило. Я увидел только часть людей, которые прошли в этой колонне. Там была просто река людей, большой поток. Сама атмосфера, как встречали на трибунах люди, приветствовали, кричали, провозглашали «Ура!», с праздником поздравляли. Очень впечатлительно. И для меня большая честь пройти в первых рядах с Владимиром Путиным», — добавил он.

Владимир Жога, командир батальона «Спарта», погиб 5 марта в возрасте 28 лет во время операции по прикрытию эвакуации мирных жителей, прежде всего женщин и детей, из Волновахи. Сегодня в ходе «Бессмертного полка» отец Героя России несет его фотографию, идя рядом с Путиным. Глава российского государства несет портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

По информации МВД России, в шествии приняло участие более 1 миллиона человек в Москве. В столице России мероприятие началось в 15:00. Маршрут «Бессмертного полка» проходит по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.