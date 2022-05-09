Global Times уличила президента США Байдена во лжи о России

Американский лидер Джо Байден обманывает американцев, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в США. Об этом написал обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен.

По его словам, нарративы администрации США основаны на иллюзиях и очень часто граничат с ложью. Американские избиратели все чаще чувствуют себя одураченными и обманутыми, что частично объясняет падение рейтинга Байдена примерно до 40%.

«Всем известно, что масштабная торговая и технологическая война Дональда Трампа с Китаем нанесла существенный вред экономике США, серьезно нарушив и обрушив глобальную цепочку поставок», — напомнил он.

Как добавил автор публикации, в начале 2021 года глава Белого дома попросил сенат принять его план финансового стимулирования почти на два триллиона долларов. Тогда экономисты, в том числе и из Китая предупредили, что это решение подстегнет инфляцию. Но несогласных с Белым домом подвергли резкой критике..

«На прошлой неделе фондовый рынок рухнул после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки <…> для сдерживания инфляции. Будет ли Байден и впредь обвинять Россию в крахе фондового рынка и инфляции? Давайте подождем и посмотрим», — предложил он.

Белому дому пора тщательно подумать о своей экономической политике и перестать вводить в заблуждение избирателей ложными нарративами, заключил журналист.

4 мая Федеральная резервная система США (ФРС) одобрила повышение процентной ставки на полпроцента и допустила ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б. п.). По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, основной фактор инфляции обусловлен проблемами с предложением, но инструменты центрального банка нацелены только на спрос. Он добавил, что ситуация вокруг Украины и карантин на заводах в Китае могут усугубить перебои в цепочках поставок и ведомство мало что может с этим сделать.

В начале апреля аналитики отмечали, что уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%

15 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что к ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом. Как ранее признавал сам американский лидер, сильное влияние на экономику и на рост инфляции оказали антироссийские санкции, в частности запрет США на весь импорт газа и нефти из РФ. При этом Байден продолжал заверять простых американцев, что в тяжелой экономической ситуации якобы виновата именно Москва.