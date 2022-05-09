Прямой эфир
Мир
Глава МИД Польши выразил сожаление по поводу нападения на посла РФ
Политика
Путин вручил отцу погибшего в Донбассе командира «Спарты» звезду Героя
Мир
День Победы отметили в освобожденных городах Донбасса и Украины
Мир
В Херсонской области приступили к выплате пенсий в рублях
Мир
Лукашенко заявил о планах Запада поделить Украину на части
Общество
Более миллиона москвичей принимает участие в акции «Бессмертный полк»
Мир
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
Мир
Шольц заявил об «отсутствии выбора» в вопросе поставок Киеву оружия
Мир
Глава ДНР Пушилин поздравил жителей Мариуполя с Днем Победы
Мир
Украинские диверсанты сожгли гуманитарную помощь в ЛНР
Мир
Макрон призвал не допустить эскалации на Украине

В Госдуме осудили травлю боксера Ломаченко за поздравление с Днем Победы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина осудила 9 мая затравивших украинского боксера Василия Ломаченко за опубликованный им поздравительный пост в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Политик в беседе с «Известиями» заявила, что эта травля является преступлением со стороны киевского режима.

«Он на коленях ко мне полз со словами: «Не убивай, не убивай!»
Ветераны Великой Отечественной — о своем участии в войне и моменте, когда они узнали о победе

«На самом деле для украинских властей подобные действия уже, к сожалению, стали нормой. Я считаю, что это преступление украинской верхушки против украинского народа», — отметила Бутина.

По ее словам, травля людей, отмечающих День Победы, является «дорогой в никуда».

«Они (украинские власти. — Ред.) пытаются отменить в лучшем стиле западных традиций часть истории собственного народа, когда запрещают и критикуют людей, которые празднуют великий праздник. Поэтому я полагаю, что это путь в никуда для них, потому что то, что они делают сейчас для своего народа, — это преступление», — заключила депутат.

Ранее в этот же день Ломаченко вместе с семьей возложил цветы у Мемориала Славы в Белгороде-Днестровском Одесской области Украины. Фотографию на фоне памятника спортсмен опубликовал в соцсетях, сопроводив ее надписью: «Спасибо деду за Победу! С Днем Победы!». После этого на боксера обрушилось множество негативных комментариев за пост. Его упрекнули за то, что он отмечает этот праздник вместе с Россией, 9 мая, в то время как Украина отказалась от Дня Победы в пользу Дня памяти и примирения, который Европа отмечает 8 мая.

Случай травли украинцами своих же сограждан за не соответствующее украинской пронацистской пропаганде мнение уже не первый.

В 2021 году украинская легкоатлетка Ярослава Магучих также подверглась травле на Украине всего лишь за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Снимок был сделан 7 августа. Ласицкене и Магучих, завернутые в знамена своих команд, обнялись, после того как россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022