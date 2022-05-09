В Госдуме осудили травлю боксера Ломаченко за поздравление с Днем Победы

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина осудила 9 мая затравивших украинского боксера Василия Ломаченко за опубликованный им поздравительный пост в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Политик в беседе с «Известиями» заявила, что эта травля является преступлением со стороны киевского режима.

«На самом деле для украинских властей подобные действия уже, к сожалению, стали нормой. Я считаю, что это преступление украинской верхушки против украинского народа», — отметила Бутина.

По ее словам, травля людей, отмечающих День Победы, является «дорогой в никуда».

«Они (украинские власти. — Ред.) пытаются отменить в лучшем стиле западных традиций часть истории собственного народа, когда запрещают и критикуют людей, которые празднуют великий праздник. Поэтому я полагаю, что это путь в никуда для них, потому что то, что они делают сейчас для своего народа, — это преступление», — заключила депутат.

Ранее в этот же день Ломаченко вместе с семьей возложил цветы у Мемориала Славы в Белгороде-Днестровском Одесской области Украины. Фотографию на фоне памятника спортсмен опубликовал в соцсетях, сопроводив ее надписью: «Спасибо деду за Победу! С Днем Победы!». После этого на боксера обрушилось множество негативных комментариев за пост. Его упрекнули за то, что он отмечает этот праздник вместе с Россией, 9 мая, в то время как Украина отказалась от Дня Победы в пользу Дня памяти и примирения, который Европа отмечает 8 мая.

Случай травли украинцами своих же сограждан за не соответствующее украинской пронацистской пропаганде мнение уже не первый.

В 2021 году украинская легкоатлетка Ярослава Магучих также подверглась травле на Украине всего лишь за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Снимок был сделан 7 августа. Ласицкене и Магучих, завернутые в знамена своих команд, обнялись, после того как россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу.