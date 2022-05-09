Британцев предупредили о риске замерзнуть зимой из-за антироссийских санкций

Исполнительный директор энергоснабжающей британской компании Scottish Power Кейт Андерсон заявила, что уже осенью годовые счета британцев за электричество возрастут до £2,9 тыс. (241 тыс. рублей), если оптовые цены на газ продолжат стремительный рост. В итоге британцы могут разориться или замерзнуть, так как у них не хватит средств на оплату счетов, отмечает 9 мая The Times.

Рост цен на электричество и газ усугубился ситуацией на Украине и решением Лондона отказаться от энергоносителей из РФ в рамках санкций.

Домохозяйства уже столкнулись с 54-процентным повышением предельных цен на энергию с 1 апреля, что добавило около £700 (58 тыс. рублей) к годовым счетам. Предполагается, что цены на отопление вырастут за следующие шесть месяцев. Это еще один удар по семьям, уже столкнувшимся с кризисом. кроме того, эксперты ожидают роста инфляции свыше 10%, в результате чего люди столкнутся со вторым по величине сокращением доходов с 1964 года.

Цены на продукты питания и одежду уже выросли, ипотечные кредиты и железнодорожные тарифы также поднимутся, и теперь четверо из десяти британцев выразили намерение экономить на продуктах.

По словам Андерсон, десяти миллионам небогатых домохозяйств нужна скидка по счетам в размере .£1 тыс.: в пять раз больше, чем правительство планирует предложить в октябре.

В прошлом месяце правительство Британии организовало выплату £150 80% семей в виде скидки на муниципальный налог и заявило, что каждое домохозяйство получит скидку в £200 от своих счетов за электроэнергию в октябре.

В начале мая сообщалось, что британцы вынуждены экономить на топливе и еде из-за сокращения доходов и высокой инфляции. В частности, пенсионеры вынуждены урезать свои расходы, а иногда еще и отключать электричество и газ.

26 апреля журналисты британской газеты The Times сообщили, что «эпоха низких цен» в европейском регионе подошла к завершению.

Накануне результат опроса издания Daily Mirror показал, что более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. 15 апреля корреспондент телеканала Sky News Пол Келсо рассказал, что Великобритания приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и с падением реальных доходов.