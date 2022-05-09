В Минэкономики ФРГ объяснили позицию насчет оплаты российского газа

Германия продолжает платить за российский газ в евро, позиция страны не поменялась. Об этом 9 мая заявил на брифинге представитель Минэкономики Германии.

Он подчеркнул, что выполняться будут именно договоры на поставки в европейской валюте, которые были заключены ранее.

«Как оплачиваются поставки, мы много раз говорили. Ничего не меняется, есть договоры в евро, они будут выполняться. Наша позиция заключается в том, что наши импортеры платят в евро в банк, в данном случае в Газпромбанк, и посредством этой оплаты мы выполняем наши обязательства по контракту», — пояснил представитель ведомства.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

Глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер 30 апреля заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях даже в отдаленной перспективе. Он добавил, что Германия делает всё возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от российского газа и России.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года.

После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.