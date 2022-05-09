Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ответить в случае «военной агрессии» Польши

Белорусы «и не таким рога обламывали», заявил в понедельник, 9 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя вероятность нападения на республику со стороны Польши.

«Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким», — сказал он на параде по случаю годовщины Дня Победы 9 мая.

По словам Лукашенко, Минск следит за ситуацией у границ Белоруссии, за активностью НАТО на западе и ростом числа военных на территориях соседних стран. По его мнению, таким образом хотят отвлечь внимание Минска и Москвы от Украины.

Также белорусский президент напомнил западным странам, что позади Белоруссии находится Россия, ядерная держава, с которой у Минска соответствующие договоренности в сфере обороны и безопасности. Эта тема часто обсуждается с российским лидером Владимиром Путиным, заверил он.

Президент Белоруссии предостерег Украину от необратимых последствий, призвав Киев подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к Республике Беларусь ради спасения своей целостности.

Как отмечает «Газета.Ru», 5 мая Лукашенко заявлял, что применение ядерного оружия на Украине недопустимо. По его мнению, президент РФ не стремится к прямому конфликту с НАТО.

Также он добавил, что в случае, если Вашингтон скажет Киеву прекратить боевые действия, то конфликт на Украине закончится в течение недели. Он отметил вину Запада в разжигании конфликта между Москвой и Киевом, в особенности США. Война никому не нужна, добавил он.