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Президент Франции Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетия

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Процесс принятия Украины в ЕС может занять вплоть до нескольких десятилетий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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«Процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», — сообщил Макрон в ходе выступления на конференции о будущем Европы в Европарламенте.

В апреле Киев получил опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Позднее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника.

Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

В апреле в Австрии заявили о нецелесообразности полноправного членства Украины в Евросоюзе. Вена указала на необходимость поиска другой модели связи с государством и призвал проявить гибкость.

24 апреля в Киеве оценили отрицательную позицию Австрии по поводу вступления Украины в ЕС. По словам представителя министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, такая позиция якобы является стратегически недальновидной.

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