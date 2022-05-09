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СМИ узнали о плане ЕС не запрещать своим танкерам перевозить нефть из РФ

Bloomberg: ЕС Отказывается от плана запретить танкерам перевозить российскую нефть
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Фото: ТАСС/EPA/ADAM WARZAWA
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Евросоюз (ЕС) смягчит пакет санкций в отношении экспорта российский нефти и откажется от предложенного запрета на перевозку российской нефти в третьи страны своими танкерами. Об этом 9 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Среди стран, настаивающих на снятии этого запрета из шестого пакета антироссийских санкций, была Греция, экономика которой в значительной степени зависит от судоходства. Отсутствие единой позиции среди стран «большой семерки» стало главной причиной отклонения предложения.

Грекам принадлежит более четверти мировых нефтяных танкеров по объему вместимости, говорится в публикации.

Важным является то, что вероятный запрет на страхование судов будет оставаться значительным препятствием для экспорта российской нефти и ее транспортировки.

Танкерные компании коллективно страхуют свои суда от рисков, включая разливы нефти. Через «Международную группу P&I Clubs» в Лондоне владельцы судов коллективно покупают покрытие у 80 перестраховщиков, в том числе у более чем 20 из 25 крупнейших поставщиков в мире.

Запрет на страхование сделает невозможным получение такого покрытия, учитывая, сколько перестраховщиков являются европейскими.

Страны ЕС продолжают обсуждение антироссийского пакета санкций, дипломаты пытаются переубедить Венгрию касательно запрета на ипорт российской нефти.

В первоначальном предложении ЕС планировал запретить транспортировку сырой нефти и продуктов ее переработки, в том числе путем перевалки «судно-судно», в третьи страны.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу». При этом в Брюсселе ведутся переговоры с представителями государств, которые по большей части не имеют выхода к морю, на них обсуждаются альтернативные пути поставок нефти.

Как не раз отмечали эксперты и признавали сами западные политики, санкциями против России США и страны ЕС ударили по себе же. Так, цены на топливо и продукты, инфляция и стоимость электричество показали рекордный рост и в США, и в Германии, и в Великобритании.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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