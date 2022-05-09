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Глава ДНР Пушилин поздравил жителей Мариуполя с Днем Победы

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В освобожденный от украинских военных Мариуполь 9 мая приехал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и поздравил жителей города с праздником. Репортаж с места проведения праздничного мероприятия показал военный корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

«Я очень и очень рад, что сегодня у нас есть возможность поздравить жителей освобожденного Мариуполя со священным для нас праздником — праздником Победы. Конечно, впереди еще очень много важных шагов и битв до того момента, когда будет полностью освобожден Донбасс, когда мы выйдем на конституционные границы. Но тем не менее сегодня мы уже можем сказать спасибо нашим ветеранам», — сказал Пушилин.

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Он обратил внимание граждан на то, что теперь они вновь с 2014 года могут показывать свою гордость за освободивших мир от фашистов предков и передавать память следующим поколениям.

Ранее в этот же день в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в городах Украины, находящихся под защитой сил спецоперации, отпраздновали День Победы. Власти изначально не планировали парадов из соображений безопасности граждан. Заявлено, что они непременно состоятся после полного освобождения от националистов. Тем не менее в населенных пунктах прошли шествия «Бессмертного полка».

Местные жители 9 мая возложили цветы к памятникам участникам Великой Отечественного войны, приняли участие в народных гуляньях. Кроме того, в ДНР и ЛНР были доставлены частицы Вечного огня.

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