Нефтяные компании РФ занимаются поисками новых путей для поставок нефти и обзаводятся новыми покупателями, растет экспорт на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

«Безусловно, они (российские нефтяные компании. — Ред.) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — подчеркнул он на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в понедельник, 9 мая, в Москве.

Новак не стал упоминать конкретные государства и сказал, что такие коммерческие вопросы решаются самими компаниями.

8 мая администрация президента США по итогам виртуальной встречи стран G7 опубликовала заявление, где указано, что государства «семерки» берут на себя обязательства постепенного отказа от импорта нефти из России. Они посчитали, что это и сокращение зависимости от ископаемого топлива нанесут сильный удар по главной артерии экономики РФ.

Как не раз отмечали эксперты и признавали сами западные политики, санкциями против России США и страны ЕС ударили по себе же. Так, цены на топливо и продукты, инфляция и стоимость электричество показали рекордный рост и в Штатах, и в Германии, и в Великобритании.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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