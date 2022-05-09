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Попытка немцев забросать главу МИД Бербок яйцами попала на видео

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Фото: соцсети
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В Сети появилось видео с предвыборного митинга «Зеленых» в немецком городе Вуппертале 8 мая, на котором в министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок бросили яйца.

По данным Der Spiegel, протестующие обвинили партию в «разжигании войны» и попытке втянуть страну в украинский конфликт. Когда глава МИД Германии вышла на сцену, чтобы поддержать однопартийцев и выступить перед участниками митинга, ей пришлось уворачиваться от яиц.

На помощь Бербок бросился телохранитель, но она попросила его отойти в сторону и заявила, что не потерпит таких способов выразить несогласие с властью. По ее словам, бросание яиц сомнительный способ реализации права на свободу слова.

Мероприятие после инцидента продолжилось. Рядом с министром на сцене стоял телохранитель, держащий прозрачный защитный щит.

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1 мая сообщалось, что свыше 100 тыс. немцев подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву. Подписанты призвали канцлера «сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны».

Ранее, 28 апреля, стало известно, что бундестаг принял резолюцию по поставкам Киеву тяжелого вооружения. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» выразил надежду, что решение не будет реализовано в полной мере.

До этого, 26 апреля, лидер фракции «Левые» в бундестаге ФРГ Дитмар Барч предположил, что заявления относительно поставок киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести к еще большей эскалации конфликта.

Страны Запада активно вооружают Киев на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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